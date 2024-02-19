Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na giderek belediye başkanlığı adaylık başvurusu yaptı. Başkan Çetin, "Benim görevim kimseyi ayırmadan hemşehrilerime en iyi hizmeti vermektir. Bu seçimde de kimseyi ötekileştirmeden herkesin oyuna talibim. Yine her kesimin desteğini alarak bu seçimi açık farkla kazanacağız" dedi.
Başkan Çetin, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, adaylık başvurusunda bulundu. Alkışlar arasında İlçe Başkanlığı'na çıkan Çetin'i, İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici ve İlçe Başkanı Cihan Özkan ile parti yöneticileri karşıladı. Çetin burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"CHP'de yaşadıklarımdan sonra Sayın Meral Akşener ile görüştüm. Beni Çukurova adayları olarak görmek istediğini söyledi. Ben de halihazırda partilerinin adayı olduğunu söyledim. Sayın Birol Büyüköztürk'ün gerektiğinde adaylıktan feragat edebileceğini ifade etti. Bana kucak açtı. Çok teşekkür ediyorum. Bunu asla unutmam. Çünkü uğradığım haksızlığa karşı mücadelemde bana destek oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben belediye başkanlığı yaparken asla siyaset yapmadım. Çünkü belediye başkanlığı hizmet makamıdır. Siyaseti milletvekilleri ve teşkilatlar yapar. Benim görevim kimseyi ayırmadan hemşehrilerime en iyi hizmeti vermektir. Bu seçimde de kimseyi ötekileştirmeden herkesin oyuna talibim. Yine her kesimin desteğini alarak bu seçimi açık farkla kazanacağız."
İYİ Parti Adana Milletvekili Bilici de Soner Çetin'in hizmetlerini yakından takip ettiğini ve takdir ettiğini söyledi. Çetin'in partilerine katılmasından mutluluk duyduğunu belirten Bilici, "Soner Başkan burada da iyi belediyecilik örnekleri verecektir" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çetin, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yaptı.
Son Dakika › Yerel › Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin İYİ Parti'ye adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika
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