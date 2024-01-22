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Çukurova Belediye Başkanı Sosyete Pazarında Kadınlara Gül Takdim Etti - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Sosyete Pazarında Kadınlara Gül Takdim Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sosyete Pazarını ziyaret ederek kadınlara gül takdim etti, pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu. Başkan Çetin, pazarda bulunan esnafla sohbet ederek, işlerinin durumu hakkında bilgi aldı ve zor günlerin kısa sürede atlatılmasını diledi.

Çukurova Belediye Başkanı Sosyete Pazarında Kadınlara Gül Takdim Etti
22.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:42
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sosyete Pazarını ziyaret ederek kadınlara gül takdim etti, pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ziyaret ettiği Sosyete Pazarında vatandaşların tezahüratlarıyla karşılandı ve büyük ilgi gördü. Her hafta Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında kurulan Sosyete Pazarını ziyaret eden Başkan Soner Çetin, daha pazarın girişimde adeta sevgi çemberine alındı. Başkan Soner Çetin, çoğunluğu kadınlardan oluşan vatandaşlara gül takdim ederken, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Başkan Soner Çetin, pazarda bulunan tüm kadınlara gül dağıtırken, pazar esnafına hayırlı işler dileğinde bulundu.

Başkan Soner Çetin, herkesin tek tek halini hatırını sordu, esnafla sohbet ederek, işlerinin durumu hakkında bilgi aldı. Çetin, esnafın işlerin durgunluğu nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etmesi üzerine, "Toplumun tüm kesimleri zor bir süreçten geçiyor. Her şey ateş pahası. Esnaf da zor durumda vatandaş da. Dileriz bu zor günler kısa sürede atlatılır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Sosyete Pazarında Kadınlara Gül Takdim Etti - Son Dakika
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