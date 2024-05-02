Çukurova Belediye Evleri Mahallesi Kentsel Dönüşümün Öncelikli Hedefi Olmalı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde Belediye Evleri Mahallesinin kentsel ve yerinde dönüşüm olarak öncelikli hedef olması gerektiğini belirten Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Sektör ve bileşenleriyle DAİMFED olarak gerekli desteğe hazırız" dedi.

DAİMFED üyeleri ve Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu ile Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın katılımıyla, ilçede gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik Çukurova Belediye Başkanlığı Binasında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çukurova ilçesinde önceliğin Belediye Evleri Mahallesinin imar durumu olduğuna dikkat çekildi.

"DAİMFED olarak gerekli desteğe hazırız"

Adana'nın önemli ilçelerinin başında gelen Çukurova'nın önceliklerinin başında Belediye Evleri Mahallesinin imar durumu olduğuna dikkat çeken DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, "Çukurova Belediye Başkanı seçilen Emrah Kozay'ın siyasi olarak yakından takdirle izlediğimiz bir isim olarak ilçede önemli atılımlara imza atacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda imar olarak kanayan Belediye Evleri mahallesinin kentsel dönüm ve yerinde dönüşüm olarak öncelikli hedef olması gerekliliğidir. Başkanımızın da bu konuyu hedeflediğini biliyoruz. Ayrıca sektör ve bileşenleriyle DAİMFED olarak gerekli desteğe hazırız. Başkanımız Emrah Kozay ı tekrar tebrik ediyor başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Sektör temsilcileri ve belediye olarak birlikte başaracağız"

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ise DAİMFED'in sektörün tüm bileşenlerini çatısı altında bir araya toplayan Adana merkezli bir federasyon olmasını önemli bir başarı olduğunun altını çizdi. Başkan Kozay, "DAİMFED'in sektörün tüm bileşenlerini bir araya toplayarak Adana merkezli bir federasyon olması önemli bir başarıdır. Bu aynı zamanda muhatap olarak bizlere de kolaylık sağlayacaktır. Sektör temsilcileri ve belediye olarak birlikte başaracağız. Elbette önceliğimiz olan Belediye Evleri mahallesinin imar ve yapım çalışmasına kısa zamanda bir ivme vererek hız kazandırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

DAİMFED ile iş birliğine yönelik istişarelerin süreceğini de belirten Kozay, "İstişarelerimiz sürecek ve sektör ihalelerimizi şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Ancak belirtmem gerekir ki bölgemizde sorunsuz bir ülke olmamız için yabancı sorunun kesin çözümü şarttır. Merkezi Hükümetin yaptırımlarının haricinde yerel olarak bizlere de görevler düşmektedir. Nihai olarak önümüzdeki çalışma sürecinin zor ve çetin geçeceğini düşünüyorum ama hep birlikte tüm sorunları da aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. - ADANA