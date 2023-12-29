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Çukurova Belediyesi'nden Güler Yüzler Semt Kreşlerine Yılbaşı Kutlaması - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Güler Yüzler Semt Kreşlerine Yılbaşı Kutlaması

Çukurova Belediyesi, Güler Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören çocuklarla yılbaşını erken kutladı. Kreş öğretmenleri, çocukların sosyalleşme yeteneklerini geliştirmek için düzenledikleri etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Çocuklar, defilede sergiledikleri ilginç saç tasarımları ve dans gösterileriyle büyük alkış aldı.

Çukurova Belediyesi\'nden Güler Yüzler Semt Kreşlerine Yılbaşı Kutlaması
29.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:25
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Çukurova Belediyesi, Güler Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören çocuklarla yılbaşını erken kutladı.

Çukurova Belediyesi'nin Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde eğitim gören yaşları 3, 4 ve 5 arasında değişen çocuklar, 2023'e eğlenerek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek veda etti. Gülen Yüzler Semt Kreşi Beyazevler Şubesi'nin düzenlediği defilede çocukların performansı beğeni aldı. Çocuklar etkinlikte birbirinden ilginç ve sıra dışı saç tasarımlarını sergileyerek büyük alkış aldı.

Yeni yıla sınıflarında farklı bir etkinlikle 'merhaba' diyen çocukların aslında sıra dışı yanlarını ve sosyalleşme yeteneklerini geliştirmek için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen kreş öğretmenlerinden Ayşe Uçar, Gülen Yüzler Semt Kreşlerinde her ay birbirinden farklı ve eğitici aktiviteler düzenlediklerinin altını çizdi.

Yeni yıla sınıflarında merhaba diyen çocuklar daha sonra suni kar yağışı altında dans ederek eğlendiler. Renkli ve heyecan dolu yılbaşı etkinliğinden memnun kalan veliler ise Gülen Yüzler Semt Kreşlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Soner Çetin'e teşekkürlerini iletti. - ADANA

Kaynak: İHA
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