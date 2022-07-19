Çukurova Belediyesi'nden Koca Yusuf Anma Etkinliklerine Destek

Koca Yusuf adına bu yıl 8'incisi düzenlenecek anma ve yağlı güreş organizasyonu, Çukurova Belediyesi sponsorluğunda yapılacak.

Bulgaristan'da bu yıl 7 ile 10 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek anma ve yağlı güreş etkinlikleri; CHP Balkan Masası, Çukurova Belediyesi ve Adana Balkan Türkleri Derneği iş birliği ile yürütülüyor.

Etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere Adana Balkan Türkleri Derneği Başkanı Aziz Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i makamında ziyaret etti. Başkan Çetin, iş birliğinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, "Programım uygun olursa etkinliklere bizzat katılmayı çok istiyorum. Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrak'ın da katılacağı etkinliklerin başarılı geçeceğine inanıyorum" dedi.