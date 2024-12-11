Çukurova Belediyesi, Temizlik Çalışmaları ile Takdir Topladı - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi, Temizlik Çalışmaları ile Takdir Topladı

Çukurova Belediyesi, Temizlik Çalışmaları ile Takdir Topladı

Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Evleri Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla bölge sakinlerinin takdirini topladı. Sokaklar, parklar ve oyun alanları titizlikle temizlendi. Başkan Emrah Kozay, temizlik çalışmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini açıkladı ve vatandaşları çevre temizliğine katkıda bulunmaya davet etti.

11.12.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Çukurova'yı tertemiz bir kent haline getirme için kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Evleri Mahallesi'nin sokaklarında gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışması bölge sakinlerinin takdirini topladı.

Sokak aralarından parklara, oyun alanlarından kaldırımlara kadar tüm alanlar özenle temizlenirken, moloz ve budama artıkları toplandı, sokaklar süpürülüp tertemiz hale getirildi.

Belediye Evleri Mahallesi sakinleri, Çukurova Belediyesi'nin bu kapsamlı temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'a teşekkür etti. Bir mahalle sakini, "Uzun zamandır böyle kapsamlı bir temizlik görmemiştik. Başkanımıza ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederiz" dedi.

Çukurova'nın adına yakışır parlayan bir kent haline gelmesi için çalıştıklarını dile getiren Kozay, "Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir çevrede hayat sürmesi için çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle düzenli olarak bu tür çalışmalarımızı diğer mahallerimizde de sürdüreceğiz. Belirlenen program dahilinde her mahallede detaylı temizlik çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek Çukurova'nın genel temizliğini korumayı hedefliyoruz" diye konuştu,

Vatandaşlara çevre temizliğine katkıda bulunma çağrısında da bulunan Kozay, temiz bir çevre için belediye ekiplerinin çabalarının yanı sıra vatandaşların da duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Kozay, "Hep birlikte çalışarak Çukurova'yı parlatıp daha güzel, daha yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi, Temizlik Çalışmaları ile Takdir Topladı - Son Dakika

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