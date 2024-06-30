Çukurova Belediyesi Yaz Sezonunda 10 Bin Çocuğa Yüzme Eğitimi Verecek

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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaz sezonunda 10 bin çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Amacımız Çukurova'da yüzme bilmeyen çocuğumuzun kalmaması ve özellikle yaz aylarında kanallarımızda yaşanan üzücü olayların önüne geçmek" dedi.

Çukurova Hayalpark Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sezon açılışı törenine katılan Başkan Kozay, 7-14 yaş arasındaki çocuklara temel yüzme eğitiminin ücretsiz olarak verildiğini belirterek, anne-babalara çocuklarını yüzme kurslarına göndermeleri çağrısında bulundu.

Kanallarda yaşanan boğulma vakalarına da dikkati çeken Kozay, "Evlatlarımızın güzel zaman geçirirken spora olan ilgilerini de artırarak ve geleceğin sporcularının yetişmesi konusunda da ilk tohumları atıyoruz. Amacımız yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması ve özellikle yaz aylarında kanallarımızda yaşanan üzücü olayların önüne geçmek" diye konuştu.