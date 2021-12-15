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Çukurova'da 7. toplu açılış ve temel atma töreni - Son Dakika

Çukurova'da 7. toplu açılış ve temel atma töreni

15.12.2021 12:47
Çukurova'da 7. toplu açılış ve temel atma töreni

Çukurova Belediyesi'nce hazırlıkları son aşamaya gelen "7 Buçuk Yılda 7'nci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediyesi'nce hazırlıkları son aşamaya gelen "7 Buçuk Yılda 7'nci Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilecek.

23 Aralık'taki toplu açılış ve temel atma töreni için yer olarak Adana Lezzetleri Çarşısı belirlendi. Adana Lezzetleri Çarşısı yanında içerisinde Mola Evi'nin de olduğu birçok önemli proje ve temalı parkların açılışı yapılacak.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Her yıl bir toplu açılış ve toplu temel atma töreni yapıyoruz. Geçen yıl 6'ncı toplu açılış töreni yaptık. Bir süredir 7'nci toplu açılış hazırlığı yapıyoruz. 7'nci toplu açılış ve toplu temel atma törenini 23 Aralık'ta yapacağız. Töreni Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapacağımız için çok mutluyuz" dedi.

Başkan Soner Çetin şöyle devam etti:

"Bizim yol haritamız belli. Gün gün ne yapacağımızı planladık. Halka ne söz verdiysek yapacağız. 2022'de 8'nci, 2023'te 9'uncu, 2024'te de 10'uncu toplu açılış törenini yapacağız. İnşallah alnımızın akıyla Mart 2024'ten önce söz verdiğimiz her şeyi yerine getireceğiz. 7'nci toplu açılış töreninde örnek projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz, yeni projelerimizin temelini atacağız. Bu önemli günümüzde Sayın Genel Başkanımızın bizim yanımızda olması bizi çok mutlu etti."

Açılışı yapılacak eserler: Adana Lezzetleri Çarşısı, Mola Evi, Müslüm Baba Parkı, Yüzüncü Yıl Emekli Dinlenme Evi, Karslı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi, Türkan Bebek Parkı, Belediyeevleri 12 Nolu Park, Yüzüncüyıl 19 Nolu Park, Huzurevleri 16 Nolu Park, Güzelyalı 9 Nolu Park.

Temeli atılacak eserler: Yüzüncüyıl 2 Nolu Gülen Yüzler Semt Kreşi, Yurt Mahallesi Açık Semt Pazarı, Güzelyalı Spor Tesisi ve Tenis Kortu, Erdal İnönü Parkı, Madımak Parkı, 3 Fidan Parkı, İbat Hüseyinov Parkı. - ADANA

Çukurova'da 7. toplu açılış ve temel atma töreni

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Çukurova, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çukurova'da 7. toplu açılış ve temel atma töreni - Son Dakika


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