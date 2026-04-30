Cumayeri'nde TOKİ projesi için kritik görüşme

30.04.2026 14:37  Güncelleme: 14:38
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçeye kazandırılması planlanan yeni TOKİ konutları projesi kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kambur ile bir araya gelerek projenin detaylarını masaya yatırdı.

Cumayeri'nde konut ihtiyacını karşılamak ve modern bir şehircilik anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlatılan TOKİ projesinde önemli bir adım daha atıldı. Belediye Başkanı Koloğlu, projenin teknik detaylarını ve arazi planlamalarını netleştirmek üzere Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kambur'u makamında ziyaret etti. Toplantıda, konutların inşa edileceği alanların durumu, doğayla uyumlu mimari planlamalar ve projenin uygulama aşamaları detaylıca ele alındı. İlçenin vizyon projelerinden biri olan TOKİ konutlarının, Cumayeri'nin doğal dokusuna zarar vermeden, yeşil odaklı bir yerleşim alanı olarak tasarlanması hedefleniyor.

"Cumayeri için durmaksızın çalışıyoruz"

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Mustafa Koloğlu, ilçeye gösterilen yakın ilgiye dikkat çekerek şunları kaydetti: "Cumayeri'miz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizde hayata geçirilmesi planlanan TOKİ konutları projemizle ilgili olarak Bolu Orman Bölge Müdürümüz ile verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Şahsıma ve ilçemize gösterdiği yakın ilgi ve nezaketinden dolayı Sayın Bölge Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Modern Cumayeri yolunda yeni adım

Vatandaşların konut talebine kalıcı bir çözüm üretmesi beklenen projenin, önümüzdeki süreçte diğer paydaş kurumlarla yapılacak görüşmelerle hız kazanması bekleniyor. Toplantı, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

