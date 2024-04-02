Cumhur İttifakı Adayı Burak Pehlivan\'dan Teşekkür Açıklaması

Yerel

Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan adayı Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Burak Pehlivan seçim sonrası yaptığı açıklamada, kendisine oy veren herkese teşekkür ederek başkan olarak seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Anıl Yetişkin'e de başarılar diledi.

Geçtiğimiz Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Aydın'da resmi seçim sonuçları açıklandı. Merkez ilçe Efeler'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyelerinin oy oranları da belli oldu. Efeler'de listede yer alan 226 bin 802 seçmenden 181 bin 48 seçmen belediye başkanlığı için toplam 699 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 170 bin 81'i geçerli, 10 bin 967'si geçersiz oldu. Belediye meclis üyeleri için oy kullanan 181 bin 112 seçmenden 169 bin 382'sinin oyu geçerli, 11 bin 730'unun oyu geçersiz sayıldı. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre Efeler Belediye Başkanlığı yarışında CHP adayı Anıl Yetişkin 71 bin 630 oy alırken en yakın rakibi MHP adayı Burak Pehlivan ise 57 bin 922 oy alarak ikinci oldu.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan MHP'li Cumhur İttifakı Adayı Burak Pehlivan kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Doğduğumuz bu topraklara, memleketimize hizmet etmek için bir yola çıktık. Çok çalıştık, çok yorulduk ama çok şey öğrendik. Birçok kalbe dokunduk, yeni insanlar tandık. Seçim kampanyamız boyunca gece gündüz demeden bizlerin yanında olan Cumhur İttifakı, il-ilçe başkanlarımıza, tüm yönetim kademelerine, teşkilatlarımıza ve desteklerini esirgemeyen herkese canı gönülden teşekkür ederim. Seçim sonuçlarının başta Efeler ve Aydınımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Demokrasi şöleni içinde geçen seçim yarışını önde bitiren arkadaşımıza başarılar diliyor, bizlere teveccüh göstererek oylarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN