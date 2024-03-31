Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Oyunu Kullandı

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Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ailesi ile birlikte oyunu kullandı.

Bilecik'te 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde devam ederken, Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ailesi ile birlikte oyunu kullandı. Yaman Edebali Ortaokulu 1125 numaralı sandıkta oyunu eşi Ayşe Yaman ile birlikte kullandı. Yaman ardından basın mensuplarına "Güzel bir pazar gününde ailece oyumuzu kullandık. Ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun. Bilecik için daha güzel günlere vesile olur inşallah" açıklamasında bulundu.

Yaman, oy kullanmaya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve partililer eşlik etti. - BİLECİK