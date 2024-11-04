Cumhur İttifakı İlkadım Meclisi'ni Terk Etti: Bildiri Gerginliği - Son Dakika
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Yerel

Cumhur İttifakı İlkadım Meclisi'ni Terk Etti: Bildiri Gerginliği

Samsun'un İlkadım Belediye Meclis toplantısında, CHP'li Savaş Ovalı'nın tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer lehine bildiri okumaya çalışması gerginliğe neden oldu. Cumhur İttifakı üyeleri, bildirinin okunmasını protesto ederek toplantıyı terk etti.

04.11.2024 22:18
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İlkadım meclisinde "bildiri" gerginliği: Cumhur İttifakı, toplantıyı terk etti

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediye Meclis toplantısında CHP'li bir üyenin, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer lehine bildirme okumaya çalışması tepki çekti. CHP'li Savaş Ovalı'nın bildiriyi okumasına müsaade edilmezken, Cumhur İttifakı üyeleri Ovalı'ya tepki göstererek meclisi terk etti.

İlkadım Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Oturumu, belediye meclis salonunda İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündeme alınan 5 madde, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Meclisin sonunda söz alan CHP Meclis Üyesi Savaş Ovalı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in lehine bildiri okumak istedi. Başkan İhsan Kurnaz, bildiri okunmasına izin vermeyeceğini, kendi görüşlerini belirtebileceğini ifade ederek, Ovalı'ya söz verdi.

Başkan Kurnaz: "Ahengi bozmanız doğru değil"

Söz alan Ovalı, kendisine yapılan uyarılara rağmen bildiri okumaya devam etti. Bu sırada Ovalı'nın konuşmasını kesen Başkan Kurnaz, "Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile bir fikir birliği oluşmamış iken, belediye başkanlarınızın birçoğu bu programa gitmemişken, mecliste bunu bildiri şeklinde okuyup, oluşmuş güzel ahengi bozmanız hiç doğru değil" dedi.

AK Parti ve MHP'liler meclisi terk etti, CHP'liler de uyardı

CHP'li Ovalı'nın bildiriyi okumasına AK Parti, MHP ve CHP gruplarından tepki geldi. AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bu bildirinin okunmasının yerinin İlkadım Meclisi olmadığını belirterek meclisi terk ederken, CHP grubundan bazı meclis üyeleri de "Savaş Bey, bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Bizim hakkımızda karar vermeyin" diye tepki gösterdiler.

Meclis toplantısı, bildiri okumaya çalışan CHP'li Meclis Üyesi Savaş Ovalı'ya verilen tepkiler ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Politika, İlkadım, 3-sayfa, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhur İttifakı İlkadım Meclisi'ni Terk Etti: Bildiri Gerginliği - Son Dakika

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