Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yerel

Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı\'nın Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars\'ta çalışmalarını sürdürüyor

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, İnönü Caddesi esnafıyla bir araya gelerek projelerini anlattı ve destek istedi. Senger, Kars'ı projeleriyle yaşanılabilir bir kent yapacağını belirtti.

25.02.2024 09:33  Güncelleme: 09:38
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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Ötüken Senger, İnönü Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Cadde esnafını tek tek dolaşan Senger, projelerini anlattı, Projelerini hayata geçirmek için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Yaptığı seçim gezilerinde vatandaşlardan yoğun ilgi gören Senger, Kars'a Cumhur İttifakı'yla hizmet geleceğini, Cumhurun gücüyle Kars'ın yatırımlara doyacağını kaydetti.

31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu, vatandaşların sandığa gittiğinde gereğini yapacağına inandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ı projeleriyle yaşanılabilir bir kent yapacağını belirtti.

Kars'a Cumhur İttifakı'nın hizmet getireceğini vurgulayan vatandaşlar, "Cumhur İttifakı ile Kars'a hizmet geleceğine inanıyoruz. Artık Kars'ta yol, kaldırım ve çöp sorunu yaşamak istemiyoruz. Türkiye'nin hiçbir ilinde yol, kaldırım sorunu kalmadı. Biz yol kaldırım yapılmasının yanında şehrin gelişmesi için gerekli adımlarında atılmasını istiyoruz. Bunun için desteğimi vereceğiz" diye konuştular.

Öte yandan İnönü Caddesi esnafıyla bir süre sohbet eden Prof. Dr. Ötüken Senger, esnafın çayını içti, hayırlı işler dileklerinde bulundu. Senger, daha sonra İnönü Caddesi'nden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, Kars'ta çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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