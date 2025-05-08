Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hindistan\'ın Pakistan\'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Hindistan'ın Pakistan'a gece yarısında, masum sivillere, yerleşim yerlerine, camilere, aynı zamanda bölgenin ve dünyanın barışına karşı yapmış olduğu bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz" dedi.

08.05.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, " Hindistan'ın Pakistan'a gece yarısında, masum sivillere, yerleşim yerlerine, camilere, aynı zamanda bölgenin ve dünyanın barışına karşı yapmış olduğu bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ve Müsteşar Denys Zolotarov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında kabul etti. Kabul sonrasında konuşma yapan Topçu, "Sayın Maslahatgüzar, Sayın Müsteşar, nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum, milletimizin evine hoş geldiniz. Türkiye; Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini destekliyor ve adil, kalıcı bir barışın sağlamasını temin için gayret ve çabasını en üst düzeyde savunuyor. İki komşu ülke ile bölgenin ve dünyanın büyük zararına olan bu savaşın barışla neticelenmesi içinde gereken desteği vermeye hazır olduğunu her mecrada Türk Samimiyeti ile ifade ediyor" dedi.

Hindistan'ın, Pakistan'a yaptığı saldırıyla ilgili Topçu, "Hindistan'ın Pakistan'a gece yarısında, masum sivillere, yerleşim yerlerine, camilere, aynı zamanda bölgenin ve dünyanın barışına karşı yapmış olduğu bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz. Türkiye; Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması ve mevcut durum ile ilgili, barışı isteyen itidalli, sabırlı politikasını destekliyor. Şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Haktan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ise, "Sizinle burada olmak ve meselelerimizi görüşmek bizi son derece memnun ediyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kırım Tatar halkının 1944 sürgününün 81. yıldönümünü Ukrayna Büyükelçiliğinde anacağız. Sizin bu etkinlikte konuşmacı olmanızı diliyoruz. Teşrif ederseniz çok seviniriz. Bu vesile 2014 Kırımın Rusya tarafından işgalinden bugüne Ukrayna Halkına ve Devletine yapılan destekler için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Halkına çok teşekkür ediyoruz. Hindistan ve Pakistan anlaşmazlığının ve tabii ki Ukrayna da ki savaşın ve işgalin bir an önce bölgemiz ve tüm insanlığın geleceği için barışla neticelenmesini diliyoruz" diye konuştu.

Görüşme hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile birlikte sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Yalçın Topçu, Hindistan, Güvenlik, Politika, Pakistan, ankara, Yerel, Masum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 'Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:46:19. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.