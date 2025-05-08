Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Hindistan\'ın Pakistan\'a yaptığı bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, " Hindistan'ın Pakistan'a gece yarısında, masum sivillere, yerleşim yerlerine, camilere, aynı zamanda bölgenin ve dünyanın barışına karşı yapmış olduğu bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ve Müsteşar Denys Zolotarov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında kabul etti. Kabul sonrasında konuşma yapan Topçu, "Sayın Maslahatgüzar, Sayın Müsteşar, nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum, milletimizin evine hoş geldiniz. Türkiye; Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini destekliyor ve adil, kalıcı bir barışın sağlamasını temin için gayret ve çabasını en üst düzeyde savunuyor. İki komşu ülke ile bölgenin ve dünyanın büyük zararına olan bu savaşın barışla neticelenmesi içinde gereken desteği vermeye hazır olduğunu her mecrada Türk Samimiyeti ile ifade ediyor" dedi.

Hindistan'ın, Pakistan'a yaptığı saldırıyla ilgili Topçu, "Hindistan'ın Pakistan'a gece yarısında, masum sivillere, yerleşim yerlerine, camilere, aynı zamanda bölgenin ve dünyanın barışına karşı yapmış olduğu bu kışkırtıcı saldırısını kınıyoruz. Türkiye; Pakistan'ın, 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının araştırılması ve mevcut durum ile ilgili, barışı isteyen itidalli, sabırlı politikasını destekliyor. Şehit olan kardeşlerimize Cenab-ı Haktan rahmet, yaralılara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Maslahatgüzarı Oleksii Chernyshev ise, "Sizinle burada olmak ve meselelerimizi görüşmek bizi son derece memnun ediyor. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Kırım Tatar halkının 1944 sürgününün 81. yıldönümünü Ukrayna Büyükelçiliğinde anacağız. Sizin bu etkinlikte konuşmacı olmanızı diliyoruz. Teşrif ederseniz çok seviniriz. Bu vesile 2014 Kırımın Rusya tarafından işgalinden bugüne Ukrayna Halkına ve Devletine yapılan destekler için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Halkına çok teşekkür ediyoruz. Hindistan ve Pakistan anlaşmazlığının ve tabii ki Ukrayna da ki savaşın ve işgalin bir an önce bölgemiz ve tüm insanlığın geleceği için barışla neticelenmesini diliyoruz" diye konuştu.

Görüşme hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile birlikte sona erdi. - ANKARA