Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

08.04.2022 01:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın, TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse, Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı. Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince görevinden alındı. - ANKARA

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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