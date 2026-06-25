Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Tombaş\'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ı kabul etti. Özel görüşmede ilçede devam eden projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendiren Başkan Tombaş, yeni proje ve yatırımlara ilişkin çalışmalarını arz ettiklerini belirtti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Başkent'te üst düzey ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılan Başkan Tombaş, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından özel olarak kabul edildi. Görüşmede Sultanbeyli'de hayata geçirilen hizmetler, sürmekte olan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Görüşmenin Sultanbeyli adına verimli geçtiğini ifade eden Başkan Tombaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye ve hemşehrilere selamlarını ilettiğini aktardı. Ayrıca; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri Yahya Çelik ve Hasan Turan ile İlçe Başkanı Ayhan Üşdi görüşmede yer aldı.

"Yeni projelerimizi Cumhurbaşkanımıza arz ettik"

Görüşmeye ilişkin Başkan Ali Tombaş, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldık. Toplantının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek Sultanbeyli'de yürüttüğümüz çalışmaları, devam eden yatırımlarımızı ve yeni dönem hedeflerimizi arz etme imkanı bulduk. Eğitimden spora, ulaşımdan sosyal yaşam alanlarına kadar hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, yaşam kalitesini yükselten hizmetleri ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda, milletimize hizmet etme sorumluluğuyla ve ilçemizin geleceğini önceleyen bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız hizmet yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Sultanbeyli'ye yeni yatırımlar kazandırmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize gösterdikleri ilgi, destek ve güven için muhterem Cumhurbaşkanımıza tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL