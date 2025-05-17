Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizde ülkemizi farklı bir lige taşıdık" - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projemizde ülkemizi... - Son Dakika
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