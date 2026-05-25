Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu, AK Parti eski MKYK üyesi son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2026 14:05  Güncelleme: 14:07
AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti eski MKYK üyesi Emine Çift memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu aracılığıyla, Emine Çift'in babası Salih Çift ile görüşerek taziyelerini bildirdi.

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gördüğü sırada 49 yaşında yaşamını yitiren AK Parti eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden ve iki dönem Alaplı Belediye Meclis Üyesi olan Emine Çift, memleketi Alaplı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Alaplı Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile Çift'in sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan babasına taziye

Cenaze merasimine katılan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem MKYK'da, AR-GE Başkan Yardımcılığında ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İletişim Müşavirliğinde birlikte mesai yaptığı Emine Çift'in babasını telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem genel başkan danışmanlığı ve MKYK'da birlikte görev yaptığı Emine Çift'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek babasına başsağlığı dileklerini iletti.

Siyaset kürsüsünde Türkiye birincisi olmuştu

Uzun yıllar siyaset ve medya alanında aktif görevlerde bulunan, geçmiş dönemlerde milletvekili adaylığı da yapan Emine Çift, 2009 yılında AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım" hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olmuş ve başarısının ardından aynı yıl MKYK üyeliğine seçilmişti. Çift'in cenazesi, kılınan namazın sonrasında ilçede toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

