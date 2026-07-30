Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Lübnan’ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Lübnan’ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güney Lübnan'ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güney Lübnan’ın yeniden inşası bağlamında ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.' - Son Dakika