Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Aydın ziyareti için alınacak trafik tedbirleri belli oldu

23.01.2026 16:23  Güncelleme: 16:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın programı nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü gerçekleştireceği Aydın ziyareti nedeniyle alınacak trafik tedbirleri belli oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin ilimizi ziyaretleri nedeniyle alınacak trafik önlemleri kapsamında 24 Ocak 2026 Cumartesi günü 08.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar, Adnan Menderes Bulvarı, (Abide Kavşağı ile Kıbrıs Caddesi Kavşağı arası), Hükümet Bulvarı, Valilik civarı, İstiklal Caddesi, Gençlik Caddesi (Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Akbank Kavşağı arası), İstasyon Bulvarı (Askerlik Dairesi Başkanlığı Kavşağı ile Beycamii arası), İstasyon Meydanı, Egemenlik Bulvarı (Soğukkuyu Kavşağı ile Zafer Meydanı arası) güzergahları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı önü ile Kent Meydanı ve bu güzergahlara açılan yollar. Geçişleri esnasında kısa süreli olarak trafiğe kapatılacak yollar ise Batı Gazi Bulvarı- Doğu Gazi Bulvarı (Eski Kız Meslek Lisesi Kavşağı ile Vardar Pastanesi arası), Hükümet Bulvarı üst kesim (Ramazanpaşa Kavşağı ile Valilik arası), Doğu Gazi Bulvarı (Ramazanpaşa Kavşağı Zafer Meydanı arası), Denizli Bulvarı (Astim Kavşağı-Eski Sanayi Kavşağı-Yeni Dörtyol Kavşağı arası), İzmir Bulvarı (Yeni Dörtyol Kavşağı-Kuyulu Kavşağı arası). Yukarıda belirtilen güzergahlarda sabah saat 07.00'den itibaren etkinliklerin bitimine kadar araç park yasağı uygulaması yapılacak olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alternatif güzergahların ve park alanlarının kullanılması gerekmektedir. Tekstil Bulvarı üzerinde kurulan Cumartesi Pazarı'na gitmek isteyen vatandaşlarımız Müze Bulvarı üzerinden ulaşım sağlayabilecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

