AK Parti Aziziye Gençlik Kolları \'Bizim Semtin Gençleri\' Programı Düzenledi

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AK Parti Aziziye Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Seçim koordinasyon Merkezinde 'Bizim Semtin Gençleri' adlı söyleşi programı düzenlendi.

Organizasyona ev sahipliği yapan Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Dorman, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Polat ve Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun katıldığı toplantıda gençlerin yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Katılımcıları soru yağmuruna tutan gençlerin eğitimden, istihdama kadar hemen her türlü sorunun cevap bulduğu toplantıda konuşan Aziziye Gençlik Kolları Başkanı Dorman, Toplantıda yaptığı konuşmada 26 Şubat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü hatırlatmasında bulundu.

Söyleşinin Çifte Minareli Medreseden, Tortum Şelalesine kadar uzanan bir gençlik muhabbeti benzetmesinde bulunan Dorman, "Aziziye Gençlik Kollarımızın düzenlemiş olduğu bizim semtin gençleri programını gerçekleştiriyoruz. Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz, MKYK Üyemiz Fevzi Polat ve Belediye Başkan Adayımız Eyüp Tavlaşoğlu'na bu organizasyona gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimiz her zaman olduğu gibi yeni Türkiye'nin şekillenmesinde dün olduğu gibi bugünde heyecan ve gurur taşıyorlar. Bu v esile ile Liderliği altında geçen her gün, Türkiye için yeni umutların ve yeni başlangıçların habercisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü 'Bizim Semtin Gençleriyle' kutlama imkanını da değerlendirmiş olduk" diye konuştu.

'Bizim Semtin Gençleri Programı' AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, MKYK Üyesi Fevzi Polat ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun konuşmaları ve sonrasında soru cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM