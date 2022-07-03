Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünden etkilendi, minik bahçeyi yeşertti

Eskişehir'de apartman görevlisi olarak çalışan Mustafa Bircan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ekilmedik tek karış yer kalmamalı' sözünden etkilenerek görevli olduğu apartmanın bahçesini yeşertti.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta apartman görevlisi olarak çalışan Mustafa Bircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmedik tek karış yer kalmamalı' sözünden etkilendi. Görevli olduğu apartmanda bulunan küçük bahçeye domates ve biber gibi sebzeler eden Bircan, hem mevcut alanı değerlendirdi hem de bir şeyler üretmenin keyfini yaşadı. Oldukça kısıtlı bir alanı kaplayan bahçedeki toprakla vakit geçirdiği zaman adeta dinlendiğini ifade eden Bircan, apartman sakinlerini de sık sık minik bahçesine davet ediyor. Ayrıca bahçeyi çeşitli bitkilerle süsleyen Bircan, "Merkezi bir konumda olan apartmanımızda kapıcılık görevi yapıyorum. Gördüğünüz bahçe 7 metre eni ve 7 metrede boyu olduğunu tahmin ediyorum. Buraya soğan, patates, domates, kabak, çilek, biber yani ne bulduysam ektim. Hobi bahçesi gibi bir düzene soktum bu küçük alanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekilmedik tek karış yer kalmamalı' sözünden etkilendim diyebilirim. Toprakla uğraşırken dinleniyorum" diyerek bahçeyi nasıl tasarladığını aktardı. - ESKİŞEHİR