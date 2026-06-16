Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Inmaculada Montalban Huertas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya da yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Erdoğan, İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilini kabul etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.