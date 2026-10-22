Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakan’ı Mark Carney’i törenle karşıladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakan’ı Mark Carney’i törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakan’ı Mark Carney’i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakan'ı Mark Carney'i resmi törenle karşıladı.

Konuk Kanada Başbakan'ı Mark Carney'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mark Carney'e protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Carney'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Carney, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Carney, merdivenlerde Türkiye ve Kanada bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Carney, ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin ardından liderler heyetler arası toplantıya başkanlık edecek. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat'ta yer aldı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanMark CarneyDiplomasiKanadaYerelSon Dakika

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