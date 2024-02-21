Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı." - ANKARA