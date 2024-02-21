Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi 5. nesil savaş uçağı olan Kaan'ın bu sabah başarılı bir şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişmeyle Türkiye, milli muharip uçağını üretme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

21.02.2024 15:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, kendi 5'inci nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımız Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi - Son Dakika

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