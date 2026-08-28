Erdoğan: Peygamber sevgisi en kıymetli miras
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber sevgisinin müminlerin gönlünde nesiller boyu aktarılan en değerli miras olduğunu, ecdadın İslam'ın sancaktarlığını yaparak bu sevgiyi tertemiz bir imanla koruduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur."
Kaynak: İHA
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