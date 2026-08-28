Erdoğan: Peygamber sevgisi en kıymetli miras - Son Dakika
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Erdoğan: Peygamber sevgisi en kıymetli miras

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber sevgisinin müminlerin gönlünde nesiller boyu aktarılan en değerli miras olduğunu, ecdadın İslam'ın sancaktarlığını yaparak bu sevgiyi tertemiz bir imanla koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Peygamber sevgisi, müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda, İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca din-i mübin-i İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur."

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erdoğan: Peygamber sevgisi en kıymetli miras - Son Dakika
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