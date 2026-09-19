Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle biraraya gelip taleplerini dinlemeyi ihmal etmedik. Yeni kanunla birç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle biraraya gelip taleplerini dinlemeyi ihmal etmedik. Yeni kanunla birçGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit ve gazi yakınlarımız için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sizin ödediğin bedele paha biçilemez. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaret gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleriyle biraraya gelip taleplerini dinlemeyi ihmal etmedik. Yeni kanunla birçok alanda çok önemli düzenlemeleri, kolaylıkları sizlere sunduk" dedi.
Kaynak: İHA