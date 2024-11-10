Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem doğrudan Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanettir." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Hangi amaç için olursa olsun bu milletin birlik, beraberliğini bozmaya yönelik her söz, tutum, her eylem... - Son Dakika
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