Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan aile: "Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan aile: "Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz"

01.08.2022 11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan aile: "Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ordu'da vatandaşlar ile buluştuktan sonra ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, bu ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ordu'da vatandaşlar ile buluştuktan sonra ziyaret ettiği Yeşilyurt ailesi, bu ziyaretten onur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Yeşilyurt ailesi, geçmiş yıllarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine davet ettiklerini ancak yoğun programı nedeniyle ziyareti gerçekleştiremediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz günü Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreni programına katıldı, ardından ilse Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık fiyatını 54 TL olarak açıkladı.

Yapılan törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanın karşısında bulunan ve kendisini çaya davet eden Yeşilyurt ailesinin ziyaretini geri çevirmedi. Ailenin, Selimiye Mahallesi Hamamderesi Sokak üzerinde bulunan aile apartmanına ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ile çay içerek sohbet etti. Aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fındık ikramında da bulundu.

"Güzel bir ortam oldu"

Ziyaretin kendilerini onurlandığını söyleyen sıhhi tesisat mesleği ile uğraşan Nizamettin Yeşilyurt, "Bunun evveliyatı var. Daha önceki programlarında buraya geldiğinde kendisini çay içip sohbet etmeye davet ettik. Ancak o dönemlerde yoğun programları dolayısı ile gelememişti, bize hediye ikram etti, biz de kendisine hediye takdim etmiştik. Bu son geldiğinde bizi unutmamış, öncesinden hazırlık yapmış ve yaptığımız davete icabet etti. Sohbet ettik güzel bir ortam oldu" dedi.

"Herkese nasip olmaz"

"Cumhurbaşkanımız, devlet başkanımız ile aile ortamında olmak farklı bir duygu, herkese nasip olmayacak bir iş" diyen Nizamettin Yeşilyurt, "Çok güzeldi. O gün misafirlerimiz de vardı. Kendilerine çay ve fındık ikramında bulunduk. Sağ olsun bizleri kırmadı, güncel konulardan konuştuk. Fındık fiyatını açıkladı ve 'fındık fiyatını açıkladık, artık pahalı yiyin' şeklinde espri yaptı. Güzel bir ortam oldu. Devletimizin başkanın gelip bizim evimizi şenlendirmesi ve onur etmesi çok büyük bir olay bizce. Herkese naip olmayacak bir iş, inşallah kendisi de memnun kalmıştı. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

"Heyecandan ne konuşacağımızı bilemedik"

Nizamettin Yeşilyurt, ziyaret ile ilgili şunları söyledi:

"Heyecandan ne konuşacağımızı bilemedik, her zaman Cumhurbaşkanı ile konuşmuyoruz. Tamamen doğaçlama bir ortam oldu, İnşallah pot kırmamışızdır. Allah kendisine hayırlı ve uzun ömürler versin. Biz onun her zaman yanındayız, desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah halkımız da onun bu davasına katkıda bulunur ve yardımcı olur."

"Biz kendisini aileden görüyoruz"

Nizamettin Yeşilyurt'un babası 84 yaşındaki Selahattin Yeşilyurt ise "Ziyaretten memnun olduk. Kendisini biz aileden biri olarak görüyoruz. Reisi Cumhur gelmiş diye ben de tedirginlik yoktu, aileden kabul ediyoruz. Burada oturduk sohbet ettik, kendisini zaten çok görmek istiyoruz, her zaman görmek istiyoruz. Kendimizden biri olarak biliyoruz. O da bizleri öyle biliyor" diye konuştu. - ORDU

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan aile: 'Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan aile: "Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz" - Son Dakika
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