Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı

"Cumhurbaşkanına hakaret" ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

26.02.2025 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

KARAR VERİLDİ

Özer, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özer, serbest bırakılmasının ardındanyaptığı açıklamada, "Dünkü yaşanan olayda Facebook paylaşımlarımda, kendi kişisel bilgilendirme ve bilinçlendirme paylaşımlarımın ekran fotoğrafları alınarak, birileri tarafından kast içerir mahiyette polise suç duyurusunda bulunulmuş. Polis arkadaşlar görevlerini yaptılar, ifademizi aldılar" dedi.

Özer ayrıca, "Ben paylaşımlarımda iki noktaya çok değindim. Birincisi Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) projesinin Türk milletine ve diğer Türk İslam devletlerine ne kadar zarar vereceğini, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimlerin öldürdüğünü, davasının neden açılmadığını ve zaman aşımından dolayı suçlanan kişilerin neden suçlanmadığını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sahipsiz olmadığını ifade ettim. Bu süreç içerisinde ailem, sayın avukatım, genel başkan yardımcım, Zafer Partisi İL Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yanımda oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HAKARET KASTI İÇERMEDİĞİ AÇIKÇA ORTADA"

Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu "Osmaniye kamuoyu tarafından yakinen tanınan bir kişi. Paylaşımları siyasi içerikli. Bilinçlendirmeye yönelik. Eleştiri mahiyetinde paylaşımlar. Bunların hakaret kastı içermediği açıkça ortada. Ancak bir yanlış değerlendirme, eksik inceleme ile müvekkil hakkında soruşturma başlatılmış. Müvekkilim serbest kaldı. Süreci takip ediyoruz. Çok kısa sürede hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir, buna inanıyoruz. Osmaniye kamuoyu bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Milli Yol Partisi, Süleyman Özer, Sosyal Medya, Osmaniye, Yerel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • osman şahin:
    CUMHURBAŞKANINA HAKARETEN ONLARCA İNSAN CEZA VE TUTUKEVLERİNDE NE YAZIKKİ KORKU İMPARATORLUĞU 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:58 İmamoğlu’nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 18:46:04. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.