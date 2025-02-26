Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi İl Başkanı serbest bırakıldı

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle gözaltına alınan Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

KARAR VERİLDİ

Özer, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Özer, serbest bırakılmasının ardındanyaptığı açıklamada, "Dünkü yaşanan olayda Facebook paylaşımlarımda, kendi kişisel bilgilendirme ve bilinçlendirme paylaşımlarımın ekran fotoğrafları alınarak, birileri tarafından kast içerir mahiyette polise suç duyurusunda bulunulmuş. Polis arkadaşlar görevlerini yaptılar, ifademizi aldılar" dedi.

Özer ayrıca, "Ben paylaşımlarımda iki noktaya çok değindim. Birincisi Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) projesinin Türk milletine ve diğer Türk İslam devletlerine ne kadar zarar vereceğini, ikincisi de Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimlerin öldürdüğünü, davasının neden açılmadığını ve zaman aşımından dolayı suçlanan kişilerin neden suçlanmadığını, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sahipsiz olmadığını ifade ettim. Bu süreç içerisinde ailem, sayın avukatım, genel başkan yardımcım, Zafer Partisi İL Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yanımda oldukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HAKARET KASTI İÇERMEDİĞİ AÇIKÇA ORTADA"

Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu "Osmaniye kamuoyu tarafından yakinen tanınan bir kişi. Paylaşımları siyasi içerikli. Bilinçlendirmeye yönelik. Eleştiri mahiyetinde paylaşımlar. Bunların hakaret kastı içermediği açıkça ortada. Ancak bir yanlış değerlendirme, eksik inceleme ile müvekkil hakkında soruşturma başlatılmış. Müvekkilim serbest kaldı. Süreci takip ediyoruz. Çok kısa sürede hakkında soruşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir, buna inanıyoruz. Osmaniye kamuoyu bu süreçte bizi yalnız bırakmadılar. Kendilerine de teşekkür ederiz" diye konuştu.