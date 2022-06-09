"Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var" - Son Dakika
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"Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var"

09.06.2022 13:56
"Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var"

Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var, linç ediliyorlar" dedi.

Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var, linç ediliyorlar" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Hakan Ural, dizi ve film sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar. Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" dedi. - İSTANBUL

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Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı, biyografisi! Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı, biyografisi!
Kaynak: İHA

Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var' - Son Dakika

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