Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'nda Gaziantep'e 65 proje - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'nda Gaziantep'e 65 proje

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı\'nda Gaziantep\'e 65 proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'nda, kentin kalkınmasını hedefleyen 65 önemli proje ile yer aldı.

17.01.2025 11:59  Güncelleme: 12:01
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı'nda, kentin kalkınmasını hedefleyen 65 önemli proje ile yer aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan programa göre sağlık, ulaşım, tarım, sanayi, kültür, turizm, enerji, teknoloji ve kentsel dönüşüm gibi birçok alanda Gaziantep'in ihtiyaçlarına yönelik projeler hayata geçirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program kapsamında yer alan projelerin duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Başkan Şahin açıklamasında, "Gazi şehrimize taş üstüne taş koyma gayesiyle çalışan, gayret sarf eden değerli milletvekillerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Düşün, Uygula, Neticelendir' sözünü rehber alarak, bu güzel şehre yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'e değer katacak projeler

Program kapsamında Gaziantep'te farklı sektörlerde hayata geçirilecek projelerin detayları da Resmi Gazete'de açıklandı. Sağlık alanında yeni hastane yatırımları, ulaşımda hızlı tren hatları ve yol iyileştirme çalışmaları, tarımda modern sulama sistemleri gibi birçok projeye yer verildi. Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı kültürel ve kentsel dönüşüm projelerinin de program kapsamına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada büyük ilgi

Başkan Fatma Şahin'in açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, şehrin kalkınmasına yönelik adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yatırım programında yer alan projelerin hayata geçmesinin Gaziantep için olumlu etkilerinden bahsetti.

Gaziantep için bir dönüm noktası olarak görülen bu projelerin, kentin ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı 2025 Yatırım Programı'nda Gaziantep'e 65 proje - Son Dakika

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