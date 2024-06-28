Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal\'ı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Gazeteci Dr. Murat Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ve Anadolu Üniversitesi arasında yürütülebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin köklü geçmişiyle sosyal alanda üniversite içi ve dışında ulusal ve uluslararası pek çok paydaşla gerçekleştirdiği çalıştaylar, sempozyumlar gönüllü projeler, çeşitli yarışmalardan, kurum ve kuruluşlardan alınan ödüller ve başarıların değerlendirmesi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Erdal, Dr. Yılmaz'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR