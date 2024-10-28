Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Ulaştı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Ulaştı

Cumhuriyet Bayramı\'nda Coşku Doruğa Ulaştı

Şahinkaya Eğitim Kurumları, Cumhuriyetin 101. yılını etkinliklerle coşkuyla kutladı.

28.10.2024 11:48
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Şahinkaya Eğitim Kurumları, günler öncesinde başlayan programlarla Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutlamaya başladı.

Cumhuriyet Bayramı ve haftasını, her yıl coşkuyla anlamlı etkinliklerle karşılayan Şahinkaya Eğitim Kurumları, bu yıl da Cumhuriyet ruhuna yaraşır kutlama programlarına imza attı. Günler öncesinden başlayan Cumhuriyet Korteji, Cumhuriyet Resepsiyonu ve fener alayında, Şahinkayalı öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatan sevdalısı vatandaşlar Cumhuriyetin çağları aydınlatan birleştirici gücüyle buluştu. Başkentte yaşanan hain terör saldırısının, Türk halkının canını yaktığını ama asla sarmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, "Cumhuriyet sevdamız, bilgiyle, ülke sevgisiyle yükselen yeni neslimiz, bunun en iyi kantıdır" dedi.

Cumhuriyet Resepsiyonundan fener alayına büyüdükçe büyüyen coşku

16 yıldır Bursa'da, bir Cumhuriyet Bayramı klasiği haline gelen Cumhuriyet Resepsiyonu ile başlayan Şahinkaya 29 Ekim kutlamaları, öğrenciler, davetliler ve velilerin katılımıyla her anı belleklerde iz bırakan, destansı bir geceye dönüştü. Öğrencilerin büyük bir özenle hazırladığı "Cumhuriyet'e Doğru" programı, Atatürk ve silah arkadaşları adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya yaptı. Şahinkaya, konuşmasında milli mücadele döneminde Türk milletini saran Cumhuriyet ateşinin önemine vurgu yaparak, "Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve çağdaşlığın sembolü olan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, 101 yıllık şanlı mirasın yarınları için coşkuyla birlikte yürüyoruz, büyüyoruz. Başöğretmenimizin izinde ilerleyen eğitim neferleri olarak, ülkesini ve milletini seven, bağımsızlığın ve özgürlüğün kıymetini bilen Cumhuriyet Gençliğini yetiştirmekten onur duyuyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun" mesajlarıyla resepsiyon salonun heyecanını yükselti.

Geceyi aydınlatan hatıralar

Başından sonuna tek nefeste izlenen, davetlilerin büyük takdirini toplayan Academy Kampüs Tiyatro Grubu öğrencileri de "Cumhuriyete Doğru" programları ile milletimizin ve vatanımızın ortak değeri cumhuriyet için anlamlı mesajlar verdi. Bağımsızlık mücadelemizin meşalesini yakan, Cumhuriyetin temellerini atan kahramanlara selam durulan anlar ise fazlasıyla duygu doluydu. Program çerçevesinde Şahinkayalı öğrenciler, cumhuriyetin kuruluş sürecini tiyatro sunumları, koronun seslendirdiği zaman zaman davetlilerin de eşlik ettiği marşlar, halk oyunları ve modern dans performansları ile sahneye taşıdı. Lise öğrencilerinin yanı sıra, ortaokul öğrencilerinin dans gösterileri de günün anlam ve önemine yakışan anları, hafızalara kazıdı.

Cumhuriyetin evlatlarından anlamlı kortej

Resepsiyon sonrası Cumhuriyet Haftası'nın bir diğer kutlaması, yine gelenekselleşen Cumhuriyet Korteji dahilinde 101. yılında Bursa sokaklarına taşıdı. Şahinkaya anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bando takımı eşliğinde adımlarını Cumhuriyet için attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında ilerleyen Şahinkayalılar, muhteşem kortej ile Cumhuriyet ruhunu coşku ve gururla yansıttı. Korteje caddelerdeki Cumhuriyet sevdalısı Bursalılar da destek verdi. Akşam saatlerinde ise Hexagon Academy Kampüs öğrencilerinin Cumhuriyet coşkusu, ellerinde taşıdıkları meşaleler Bursa sokaklarını aydınlattı. Meşalelerle yürüyen öğrenciler, Cumhuriyet ateşini gelecek nesillere taşımaya devam edeceklerinin sözünü verdiler.

Öte yandan Şahinkaya öğrenci korosu ise, bu yılki Cumhuriyet kutlamalarında sıkça dinlenecek özel bir prodüksiyon da hazırladı. İlhan Çınar'a ait 'Çok Yaşa Cumhuriyet' eserini seslendiren koro öğrencileri, bu anlamlı şarkıya klip de çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Ulaştı - Son Dakika

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