Cumhuriyet Bayramı'nda Tarihi Etkinlik - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Tarihi Etkinlik

Cumhuriyet Bayramı\'nda Tarihi Etkinlik

Konya Enntepe AVM, Cumhuriyet'in 101. yılına özel tarihi karakterlerle unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

29.10.2024 17:22
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Konya Enntepe AVM, Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlediği çok özel etkinlikle ziyaretçilerine unutulmaz bir gün yaşattı.

Cumhuriyet'in 101. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ışık tutan 6 tarihi karakter, AVM'nin kapılarından itibaren izleyicilerle buluştu ve Konya halkını Enntepe'nin meydanında bir araya getirdi. Mustafa, İbrahim, Asker Anası, Hemşire Safiye Hüseyin, Mehmet Akif Ersoy ve Kumandan karakterleri, görkemli kostümleri ve etkileyici diyaloglarıyla sahneye yürüdüler. Tarihi karakterlerin güçlü anlatımlarıyla ziyaretçiler, adeta 101 yıl öncesine yolculuk yaparak Cumhuriyet'in kuruluş sürecine tanıklık etti. Mustafa ve İbrahim gibi genç askerlerin cepheye giderken yaşadıkları kararlılık ve fedakarlık, Asker Anası'nın oğlunu vatan uğruna gönderme hikayesi ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na can veren satırları izleyicilere duygu seli yaşattı. Gösterinin en unutulmaz anlarından biri, tüm karakterlerin bir araya gelerek sahnede büyük bir Türk bayrağı açması oldu. İzleyiciler alkışlar eşliğinde Cumhuriyet'in değerlerini hatırlarken, duygusal anlar yaşandı. Konuşmalarının sonunda sahnede 10 dakika boyunca sabit kalarak izleyicilere adeta "yaşayan bir anıt" gibi duran oyuncular, halktan büyük ilgi gördü.

Etkinliğin amacının milli mücadelenin ruhunu yeni nesillere hatırlatmak ve Konya halkının birlik ruhunu güçlendirmek olduğunu belirten Enntepe Kurumsal İletişim Müdürü Muharrem Karakuş, "Dünya ve çevremiz savaşlarla çevrili. Millet olarak birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günde, bizi birbirimize bağlayan değerleri derinlemesine yaşayıp hissettik" dedi.

Cumhuriyetin 101. yılı anısına anlık olarak gelişen ve gün boyu saat başı tekrarlanan ve o anların tekrar tekrar yaşatıldığı etkinlikte Konya halkı, tarihle buluşarak hem duygusal hem de coşkulu bir gün yaşadı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Bayramı'nda Tarihi Etkinlik - Son Dakika

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