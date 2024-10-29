Cumhuriyet Coşkusu Otoyolda

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu otoyollara taşıdı. Jandarma ekipleri, otoyolda seyahat eden vatandaşlara çikolata ve bayrak dağıttı.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü Sakarya'da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma ekipleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu otoyollara da taşıdı. Ekipler, otoyolda seyahat eden vatandaşlara çikolata ve bayrak hediye etti. Seyahat esnasında otoyolda durdurularak hediyelerini alan çocukların mutlulukları ise adeta gözlerinden okundu.

İl Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in ışığında, aydınlık yarınlara yürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. Yıl dönümü Sakarya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kentin her yerinde olduğu gibi otoyollarda da devam etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarma personeli de tüm gün boyunca otoyolda seyahat eden tüm vatandaşlara çikolata, çocuklara ise bayrak dağıttı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere miras olarak bıraktığı bu ulusal bayramda halkın jandarma personelini büyük bir coşkuyla kucakladığı görüntüler içimizi ısıttı. Cumhuriyet; halkın egemenliği, özgürlüğü ve bağımsızlığıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice bağımsız ve güçlü yarınlara" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA