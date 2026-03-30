Cumhuriyet'e 'narkoz'e Saldırı!

(İZMİR) - Tüm Yerel-Sen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerinin, "Cumhuriyet'e yönelik bir saldırı olduğu"nu belirtti.

Tüm Yerel-Sen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ imzasıyla yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Yalçın'ın sözlerinin, Cumhuriyet'e ve tarihsel meşruiyetine yönelik bir saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ülkenin bağımsızlık mücadelesiyle kurulan Cumhuriyeti'ne 'narkoz' demek; cehaletin, hadsizliğin ve bilinçli bir düşmanlığın dışavurumudur. Bu söylem, yalnızca bir dil sürçmesi değil, Cumhuriyet'le açık bir hesaplaşma niyetidir. Bu zihniyet, bu halkın iradesine de tarihine de yabancıdır. Sendikal kimlik taşıyan bir kişinin ayrıştırıcı bir dil kullanması kabul edilemez."

"Cumhuriyet'e 'narkoz' diyen bir anlayışın emek mücadelesiyle hiçbir bağı olamaz"

Sendikacılık, iktidar diliyle toplumu kutuplaştırmak değil, emeği ve emekçiyi savunmaktır. Cumhuriyet'e 'narkoz' diyen bir anlayışın emek mücadelesiyle hiçbir bağı olamaz. Bu sözler, emekçilerin değil, ideolojik hesapların ürünüdür. Cumhuriyet; kulluktan yurttaşlığa geçiştir. Laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün adıdır. Bu değerlere saldıranlar karşılarında sadece bizleri değil, bu ülkenin onurlu tarihini bulacaktır. Hiç kimse Cumhuriyet'e dil uzatamaz, uzatanlar da bunun karşılığını hem emekçilerden hem de halktan alır. Bizler emeğin, laikliğin ve Cumhuriyet'in tarafındayız. Bu karanlık ve hadsiz dile asla teslim olmayacağız. Cumhuriyet'i hedef alanlara karşı dün olduğu gibi bugün de, yarın da en güçlü şekilde karşı duracağız."