Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris\'te Açıldı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi, Marmaris'te 14. kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 21 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğe Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

19.11.2024 14:33  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet'in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi 14. kez Marmaris'te kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında, Ekim Geçidi - 2024 Marmaris Sergisi bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergide bu yıl 21 sanatçının çalışması yer aldı. Yurdun birçok noktasında her yıl ekim ve kasım aylarında eş zamanlı olarak Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenen serginin Marmaris'teki açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Serginin açılış kurdelesini Başkan Ünlü, sergi sorumlusu Rubab Şenkal ve katılımcılarla birlikte kesti.

Belediye Başkanı Acar Ünlü sergi açılışında, Cumhuriyet kazanımlarından biri olan sanatın insanın kendini özgürce ifade edebildiği alanlardan biri olduğunu ve hala makaslanamadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu gibi sergileri yaşatmak ve çoğaltmak çok önemli. Biz de Marmaris'te bunu yapıyoruz. Sizlere en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Katılan ve organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum."

Sergi 25 Kasım tarihine kadar İçmeler Kültür Merkezi'nde görülebilir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Acar Ünlü, Marmaris, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:22:32. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris'te Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.