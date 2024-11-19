Cumhuriyet\'in 101. Yılı İçin Ekim Geçidi Sergisi Marmaris\'te Açıldı

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Cumhuriyet'in kuruluşu onuruna düzenlenen Ekim Geçidi Sergisi 14. kez Marmaris'te kapılarını açtı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılında, Ekim Geçidi - 2024 Marmaris Sergisi bir kez daha sanatseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2010 yılından bu yana gelenekselleşen sergide bu yıl 21 sanatçının çalışması yer aldı. Yurdun birçok noktasında her yıl ekim ve kasım aylarında eş zamanlı olarak Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak amacıyla düzenlenen serginin Marmaris'teki açılışına Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı. Serginin açılış kurdelesini Başkan Ünlü, sergi sorumlusu Rubab Şenkal ve katılımcılarla birlikte kesti.

Belediye Başkanı Acar Ünlü sergi açılışında, Cumhuriyet kazanımlarından biri olan sanatın insanın kendini özgürce ifade edebildiği alanlardan biri olduğunu ve hala makaslanamadığını söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu gibi sergileri yaşatmak ve çoğaltmak çok önemli. Biz de Marmaris'te bunu yapıyoruz. Sizlere en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Katılan ve organizasyonda yer alan herkese teşekkür ediyorum."

Sergi 25 Kasım tarihine kadar İçmeler Kültür Merkezi'nde görülebilir. - MUĞLA