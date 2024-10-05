Cumhuriyet\'in 101. Yılına Özel Yaşlıları Ziyaret

Yerel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyetin 101'inci yılı münasebetiyle ilçede yaşayan ve 100 yaşını aşan 90 yaşlı çınarı evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlere Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulkadir Eneş ve uzman ekibi katıldı. Sosyolog Abdulkadir Eneş, "Cumhuriyetimizin temel değerlerini yaşatan ve bizlere miras bırakan bu değerli büyüklerimizi unutmamak, onlara minnettar olmak bizim için çok önemli" dedi.

Eneş, müdürlük olarak sundukları evde bakım hizmeti hakkında bilgi vererek, "Bu hizmetle yaşlılar, engelliler ve ağır hastalara destek sağlıyoruz. Amacımız, yaşlılarımızı ve engellilerimizi devlet kurumlarına yerleştirmeden aileleri yanında bakımını sağlamak. Bunun karşılığında devletimiz bir bakım ücreti veriyor. Hem yaşlılarımız hem engellilerimiz, aile bağı koparmadan üst düzey bir hizmet alıyor" diye ekledi.

Eneş, "Bu uygulamayı yaparken, onları yalnız bırakmıyoruz. Yıl içerisinde altı ayda bir ve gerektiğinde ziyaret ederek, bakımın yapılıp yapılmadığını denetliyoruz. Yaklaşık 2 bin yaşlıya, engelli ve hasta bireylerle birlikte yaklaşık 3,200 kişiye evde bakım hizmeti ve ücreti veriyoruz. Sosyal Politikalar Bakanlığımızın daha ciddi ve önemli projeleri de var. Bunlar hayata geçtiğinde çok daha yararlı hizmetler sunulacaktır. Bu hafta, hem yaşlılar haftası hem de Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla, 100 yılı aşmış yaşlılarımızı ziyaret ettik, ellerini öperek hayır dualarını istedik ve devlet büyüklerimizin selamlarını ilettik. Devlet olarak onların yanında olduğumuzu, hizmetinde olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında bir hasta yakını ise "Kaynanam mama ile besleniyor ve mamaları çok pahalı. Devlet hem mamaları sağlıyor hem de evde bakım yaptığımız için maaş ödüyor. Devletimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA