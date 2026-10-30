Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Aydıntepe'de çelenk ve törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Aydıntepe'de çelenk ve törenlerle kutlandı

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Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü Aydıntepe\'de çelenk ve törenlerle kutlandı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. 125. Yıl Atatürk Parkı'ndaki çelenk töreninin ardından Kaymakam Deniz Yıldırım tebrikleri kabul etti; kutlamalar kapalı spor salonunda sürdü.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında çelenk sunma töreni, tebrikat ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 125. Yıl Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım ve ilçe protokolünün katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kutlamalar, kaymakamlık makamında düzenlenen tebrikat töreniyle devam etti. Kaymakam Deniz Yıldırım, makamında tebrikleri kabul ederek davetlilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Programın devamında Aydıntepe Gençlik ve Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda kutlama töreni düzenlendi. İlçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi, koro gösterileri sunuldu.

Kaynak: İHA
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