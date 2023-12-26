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Balıkesir'de Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri Paneli Düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ile Gömeç Kent Konseyi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri adlı panel, Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Panelde, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şerife Targay'ın açılış konuşması ve Anadolu Kadın Hareketi Başkanı Birsen Temir Saraç'ın sunumu yer aldı. Program, Zeki Selçuk yönetiminde Türkü Dostu Kadınların mini konseriyle sona erdi.

Balıkesir\'de Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri Paneli Düzenlendi
26.12.2023 - 09:37,
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Balıkesir'in Gömeç Belediyesi ile Gömeç Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği, Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri adlı Panel Nuri Bozyel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şerife Targay'ın açılış konuşmasını yapmasının ardından, Anadolu Kadın Hareketi Başkanı, Tarihçi ve Yazar Birsen Temir Saraç "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadının Toplumdaki Yeri" başlığı altında sunumunu yaptı. Zeki Selçuk yönetiminde Türkü Dostu Kadınların mini konseri ile programı sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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