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Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı Erzurum'da Düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı Erzurum'da Düzenlendi

Erzurum'da düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı'na sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalıştayda, sivil toplum kuruluşlarının önemi ve kamu ile iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı Erzurum\'da Düzenlendi
26.12.2023 - 10:16,
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"Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı"na Erzurum'da bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün koordinesinde, sivil toplum kuruluşlarının önemi, tarihi gelişimi ve kamu ile iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Cumhuriyetin 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı"na Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik ve davetliler katıldı.

Programdaki açılış konuşmasında Vali Yardımcısı Çelik: "Malumlarınız olduğu üzere sosyal düzeni sağlamakla görevli kamu sektörü ve piyasa ortamında mal ve hizmetlerin üretimi açısından faaliyet gösteren özel sektör yanında üçüncü bir sektör olma vasfıyla ve ülkemizde büyük oranda vakıflar ve dernekler vasıtasıyla temsil edilen sivil toplum kuruluşları, sistemin en temel saç ayaklarından biridir." dedi. Günümüzde STK'ların devletimize çeşitli alanlarda tamamlayıcı bir rol üstlendiğini ifade eden Çelik: "Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimize yönelik çalışmalara sağlayacağı katkılar dolayısıyla sivil toplumla iş birliği ve koordinasyonun bir gereklilik olduğuna inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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