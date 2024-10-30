Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Türk Dili Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Türk Dili Konferansı Düzenlendi

Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Türk Dili Konferansı Düzenlendi

Fırat Üniversitesi'nde, cumhuriyetimizin ilanının 101. yılı münasebetiyle Türk dili alanında yapılan çalışmalar ve Türk dünyasında ortak alfabe konulu bir konferans düzenlendi. Konferans, üniversite rektörü ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

30.10.2024 14:46  Güncelleme: 14:48
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Fırat Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, cumhuriyetimizin ilanının 101. yılı münasebetiyle "cumhuriyet döneminde Türk dili alanında yapılan çalışmalar ve Türk dünyasında ortak alfabe meselesi" konulu konferans düzenlendi.

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel konferans salonunda düzenlenen konferansa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Buran, cumhuriyet döneminde Türk dili alanında yapılan çalışmalar ve Türk dünyasında ortak alfabe meselesi konusunda konferansa katılanlara çeşitli bilgiler verdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik ederek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Türk Dili Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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