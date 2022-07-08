D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

08.07.2022 19:35

100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan karayolu'nda trafik durma noktasına geldi D-100 karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

ÇORUM - D-100 karayolu Osmancık geçişi Samsun istikametinde bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar, Osmancık girişinden trafik yoğunluğu oluşturdu

Kurban bayramı arefesinde İstanbul-Samsun D-100 karayolundaki yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldeleri veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İlçedeki İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Osmancık girişinden çıkışına kadar yaklaşık 10 kilometrelik mesafede zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelirken, bölgeden takviye gelen trafik ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu rahatlatmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz edip, trafik kurallarına uymaları için yönlendiriyorlar.

'15 dakikalık yolu 1 saatte geldiler'

İlçeye bağlı Ardıç köyünden yola çıktıklarını belirten bir sürücü yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle 1 saattir ilçeye giriş yapamadıklarını belirtti.

İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan sürücüler kestirme yol olarak Ergenekon Caddesini kullanıyorlardı. Ergenekon Caddesi bir süre şehir içi yönüne kapatıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla D-100 Osmancık güzergahında trafik yoğunluğu arttı. Navigasyonu kullanan sürücüler kestirme yol olarak Asya dinlenme tesisleri mevkiinden Ergenekon Caddesi'ne girerek haritada gösterilen güzergah üzerini kullanmak istediklerinde trafik ekipleri ile karşılaştılar. Ekipler sürücüleri D-100 Karayoluna yönlendirirken, bu uygulamanın şehir içi trafiğini rahatlatmak için olduğu öğrenildi.

Özellikle dini bayramlarda İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan sürücüler D-100 karayolunda trafik yoğunluğuna takılmamak için kestirme yol olarak Ergenekon Caddesi'ni kullandıklarında Kumbaba Köprüsü üzerinden ilçe merkezine girerek Çorum Caddesi üzerinden D-100 karayoluna yeniden çıkarak yollarına devam ediyordu.

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Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor Hayvan pazarında Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel D-100 Karayolu'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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