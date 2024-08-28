D100'de makas atan tır kazaya sebep oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

D100'de makas atan tır kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde makaslayan bir tırın sebep olduğu kaza sonucunda ticari taksi sürücüsü yaralandı. Kazalar nedeniyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu.

28.08.2024 23:19
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D100'de makas atan tır kazaya sebep oldu: 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde makaslayan tır sebebiyle kaza yapan ticari taksinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen biliye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 20 BAM 70 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde makasladı. Aynı istikamette seyir haline olan O.Y. idaresindeki 37 T 3021 plakalı ticari taksi de makaslayan tır sebebiyle kaza yaptı. Kazada taksi sürücüsü O.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Çaykapı mevkiinde meydana gelen farklı kazada da Samsun istikametinde seyir haline olan A.K. idaresindeki 46 ADY 801 plakalı tır da kontrolden çıkarak makasladı. Bariyerlere çarpan tır refüje çıkarak durabildi. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Yaşanan kazalar sebebiyle D100 karayolu Samsun istikametinde yoğunluk oluştu kazalara karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: D100'de makas atan tır kazaya sebep oldu: 1 yaralı - Son Dakika
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