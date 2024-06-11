Daday muhtarları maaş promosyonlarının yarısını bağışladı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde, muhtarlar 37 bin 100 TL'lik maaş promosyonlarının yarısını, Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne bağışladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde muhtarlar, hesaplarına yatan 37 bin 100 TL'lik maaş promosyonlarının yüzde 50'lik kısmını Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine bağışladı. Kaymakam Yasin Cevizci, düzenlenen Haziran ayı "muhtarlar toplantısı"nda verdikleri destek için muhtarlara teşekkür etti. Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Cevizci, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek taleplerin en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Öte yandan, Kaymakam Yasin Cevizci, cenaze ve mevlit merasimlerinde görevlendirilen din görevlilerine vatandaşların ücret vermemeleri hususunda muhtarlara bilgi verdi. Kaymakam Cevizci, muhtarlardan konu ile ilgili vatandaşları da bilgilendirmesini istedi. - KASTAMONU