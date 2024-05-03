DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy\'dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Özsoy, basın mensuplarının doğru haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak için görevlerine devam ettiğini belirterek, basının varlığını sürdürebilmesi için teşviklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, basın özgürlüğünün gazetecilerin haber alma ve ifade özgürlüğü yanı sıra halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü olduğunu söyleyen Özsoy, basın özgürlüğünün genişletilerek iletişim özgürlüğüne dönüştürülmesini temenni etti.

03.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Yönetim Kurulu adına 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 3 Mayıs gününün Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Başkan Özsoy, "Basın mensupları, kamu görevi olarak, vatandaşların doğru haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak için görevlerine cansiperane bir şekilde devam etmektedir. Basın emekçilerine minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz " dedi.

Diğer sektörlerde olduğu gibi basın sektörünün de problemleri bulunduğunu anlatan Özsoy, mesajında: "Basının varlığını sürdürebilmesi için günümüze kadar alınan teşvikler devam ettirilmeli, yenileri ilave edilmelidir" diye konuştu.

Basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü anlamını taşıdığını söyleyen Özsoy, şunları ifade etti: "Umut ediyoruz ki, daha güzel günlere ulaşırken, özgür basının da devam ediyor olması gerekmektedir. Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günün, gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların mesleklerini özgürce, ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak sürdürdükleri, çağın gerekleri ile donanımlı, basın özgürlüğünün de yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır.

Bunun yanı sıra gazetecilerin, basın kuruluşlarının elbette sorunları vardır, ancak ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Bugün yazılı, görsel ve işitsel basının yanı sıra internet medyasının da basın alanına dahil olmasıyla, gazetecilerin sorumlulukları artmıştır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde yapmaya devam ediyoruz ve gelecekte de yapacağımızı ve buna her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Günümüz kutlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Doğu Anadolu, Dünya, Medya, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:56:26. #1.12#
SON DAKİKA: DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy'dan 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement