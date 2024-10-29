Dağcı Bülent Erkan\'dan Cumhuriyet Bayramı Zirvesi

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Erzurum'un İspir ilçesinde 'Dağların Oğlu' ismiyle bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü anısına Kaçkar dağlarında zirve yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü anısına tek başına Yedigöller'de 3 bin 470 rakımda zirve yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Bülent Erkan, "Cumhuriyet Bayramı'nı burada kutlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Karlı araziden dolayı zor bir tırmanış oldu. Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

Zirvede Türk bayrağı açan ünlü dağcı, tüm doğaseverleri muhteşem doğasıyla Yedigöller'i görmeye davet etti. - ERZURUM