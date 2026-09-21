DAİMFED'in projesi Bakan Gürlek'e anlatıldı, 14 ilde uygulanması değerlendirildi - Son Dakika
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DAİMFED'in projesi Bakan Gürlek'e anlatıldı, 14 ilde uygulanması değerlendirildi

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DAİMFED\'in projesi Bakan Gürlek\'e anlatıldı, 14 ilde uygulanması değerlendirildi
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DAİMFED yönetimi, Adana'daki yargı mensuplarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 'Artık Mesleğim Elimde' projesini anlattı. Projenin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de anlatıldığı, destek alındığı ve DAİMFED'in bulunduğu 14 ilde uygulanmasının değerlendirildiği belirtildi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) toplumsal rehabilitasyon ve istihdam odaklı projelerini yargı mensuplarına anlattı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretlerinin ana gündem maddesini toplumsal rehabilitasyon ve istihdam odaklı projeler oluşturdu. Görüşmelerde; Adalet Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü ile DAİMFED iş birliğiyle yürütülen "Artık Mesleğim Elimde" Projesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Artık Mesleğim Elimde" Projesi'nin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de anlatıldığı ve projeye ilişkin destek alındığı ifade edildi. Projenin, DAİMFED teşkilatının bulunduğu 14 ilde de uygulanmasına yönelik değerlendirmelerin Bakan Gürlek ile yapılan görüşmede ele alındığı aktarıldı.

Projenin topluma kazandırma ve meslek edindirme odaklı yapısının yanı sıra, farklı illerde uygulanmasının sağlayacağı katkılar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Karslıoğlu'ndan teşekkür

Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu DAİMFED yönetimi adına, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Gümüş'e görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyerek, kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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