DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor

30.05.2022 16:46
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi "2022 AFAD Tatbikat Yılı" çerçevesinde tatbikat ve eğitimlere aralıksız devam ediyor.

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) ekibi "2022 AFAD Tatbikat Yılı" çerçevesinde tatbikat ve eğitimlere aralıksız devam ediyor.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği ekibi 2021 yılının haziran ayında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyonu alarak Türkiye'nin akredite olan 10'uncu Eskişehir'in ise ilk arama kurtarma ekibi oldu. DAK, akreditasyonunun ilk yılında ülke ve il çapında düzenlenen tatbikatlara katılarak, muhtemel afetlere karşı bilgi ve tecrübesini artırmaya devam ediyor.

21 Mayıs'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla İstanbul Bölgesi'nde yapılan "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama" tatbikatının ardından, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Bölgesi'nde düzenlenen "15'inci Bölge UMKE" tatbikatına katılan DAK, sorumluluk alanına giren görevleri başarıyla yerine getirdi.

"Her Cana Bir Nefes"

Son olarak UMKE tatbikatının ardından 27-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de AFAD tarafından gerçekleştirilen, "Akredite Kentsel Arama Kurtarma Ekipleri Saha Uygulaması" tatbikatına katılan DAK, verilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdi. Çalışmalarına "Her Cana Bir Nefes" parolasıyla devam edeceklerini bildiren DAK Başkanı Abdullah Aydıngör, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor

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Kaynak: İHA

Arama Kurtarma, Eskişehir, Tatbikat, AFAD, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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